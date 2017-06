Heitinga coach hoogste juniorenteam Ajax

Opnieuw ritzege voor ijzersterke Sagan in Zwitserland

17:55 Peter Sagan heeft zijn tweede ritzege geboekt in de Ronde van Zwitserland. De wereldkampioen, die woensdag al de vijfde etappe op zijn naam had geschreven, was op de voorlaatste dag van de rittenkoers oppermachtig in de sprint in de straten van Schaffhausen.