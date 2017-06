Heisa om deelname China onder 20 aan Duitse Regionalliga

Wereldbekerzege hand­boog­schut­ter Schloesser

10:58 Handboogschutter Mike Schloesser heeft de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City op zijn naam geschreven. De Limburger was in de finale op het onderdeel compound te sterk voor de Deen Stephan Hansen. Schloesser versloeg de nummer één van de wereld in een zogenoemde shoot-off, die nodig was na een gelijke stand (147-147).