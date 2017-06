Hasselbaink wacht op nieuwe kans bij Oxford United

Door Geert Langendorff

Sinds zijn ontslag in november vorig jaar bij Queens Park Rangers, actief in het Championship, zit Hasselbaink zonder werk. Twee weken geleden hoopte hij Garry Monk op te volgen bij Leeds United, waar hij een verleden als speler heeft. Uiteindelijk ging de baan naar Thomas Christiansen. Bij Oxford United lijken zijn kansen aanzienlijk groter. Hasselbaink heeft veruit de beste papieren.

Lampard, met wie hij begin deze eeuw samenspeelde bij Chelsea, is een goede vriend van voorzitter Dave Jones, maar beschikt nog niet over de juiste diploma’s. Pep Clotet, voormalig assistent van Monk bij zowel Leeds als Swansea City, geldt als een meer serieuze concurrent.

Kampioen van League Two

Hasselbaink werd met Burton Albion, een nietige provincieclub, twee seizoenen geleden kampioen van League Two. Tegen alle verwachtingen in behoorden The Brewers een niveau hoger meteen tot de beste ploegen van de competitie. De aansluitende promotie naar het Championship maakte hij niet meer mee. Queens Park Rangers haalde hem over naar Londen te komen. Op Loftus Road liep het echter mis.