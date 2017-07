Hartklachten voor Belgisch international Foket

Willem II casht bij transfer Bredanaar Virgil van Dijk

6:36 TILBURG - Voor Willem II is het te hopen dat Liverpool of Manchester City alsnog een poging gaat doen om het doorlopende contract van Virgil van Dijk bij Southampton af te kopen. Of liever nog: dat een club buiten Engeland vele miljoenen voor de Bredase verdediger neertelt.