Hamilton wint in Canada, Verstappen valt uit met motorproblemen

Hamilton boekte in Montréal zijn derde overwinning van het seizoen. De 32-jarige Brit zegevierde eerder in China en Spanje. Met de 56ste overwinning uit zijn carrière in de Formule 1 snoepte Hamilton een flink deel van zijn achterstand op WK-leider Sebastian Vettel af. Hij staat nu nog twaalf punten achter.



De Duitser moest al vroeg in de race de pits in om de beschadigde voorvleugel van zijn Ferrari te laten vervangen. Die vleugel was al in de eerste bocht beschadigd toen Verstappen na een geweldige start, vanaf de vijfde plek, buitenom voorbij kwam steken. Vettel werkte zich daarna vanuit de achterhoede nog op naar de vierde plaats en hield de schade ten opzichte van Hamilton redelijk beperkt.



Op gepaste afstand van de dominante Hamilton kwam zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas als tweede over de streep, de Australiër Daniel Ricciardo bezorgde Red Bull toch nog een podiumplaats door naar de derde plaats te rijden. Vettel passeerde in de laatste rondes de twee Force India's, van Sergio Pérez (vijfde) en Esteban Ocon (zesde).



De Canadees Lance Stroll pakte voor eigen publiek zijn eerste punten in de Formule 1. Stroll reed in eigen land naar de negende plaats, goed voor twee WK-puntjes.



Verstappen baalde na afloop flink. ,,Het is het hele seizoen al helemaal ruk."