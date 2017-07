Hamilton: Nog steeds respect voor Vettel

Een stampvolle persconferentiezaal keek uit naar een nieuw ‘gevecht’ tussen de titelfavorieten, voorafgaand aan de GP van Oostenrijk. De FIA plaatste Sebastian Vettel en Lewis Hamilton bijna naast elkaar voor de wereldpers, met alleen voor de vorm Haas-coureur Kevin Magnussen ertussen. Maar tot een nieuwe clash zoals in Azerbeidzjan kwam het natuurlijk niet, daarvoor is de wereld van de Formule 1 veel te geregisseerd.

Vettel betuigde spijt van de actie in Bakoe waarbij hij even de banden aantikte van de Mercedes van Hamilton, omdat de Brit volgens hem opzettelijk remde achter de safety car. ,,Dat verraste me, maar nu weet ik dat er geen slechte bedoelingen achter zaten’‘, aldus Vettel. ,,Ik overreageerde. Weliswaar op langzame snelheid en niet met de bedoeling om Lewis te verwonden. Maar ik had het niet moeten doen. Ik had er niets mee te winnen.

Of ik er trots op ben? Nee. Ik kan het niet terugdraaien, maar als ik terug in de tijd zou kunnen, had ik het gedaan.‘’ Maandag verscheen hij in Parijs bij een speciale hoorzitting van de FIA, waar hem geen strengere sanctie werd opgelegd, bovenop de straf (stop-and-go penalty en drie strafpunten voor z’n licentie) die hij in Bakoe al gekregen had. Een dag later stuurde hij zijn verontschuldigingen via een berichtje naar Hamilton.

,,Die heb ik geaccepteerd. En verder? Tja, ik begrijp wel dat dit een interessante persconferentie is, en jullie met velen zijn gekomen. Maar ik heb er wel zo’n beetje alles over gezegd wat ik kwijt wilde’‘, aldus Hamilton. ,,Ik heb nog steeds respect voor de coureur Vettel. Ik heb hem alleen wel duidelijk gemaakt dat hij terug moest nemen dat ik een remtest uitvoerde. Want dat was een foute interpretatie van hem. Dat hij dat recht heeft gezet, was vooral belangrijk voor me.‘’

Kortom, de grootste woede bleek in Oostenrijk wel weg bij beide coureurs. Zo noemde Hamilton de actie van Vettel in Azerbeidzjan nog ‘een schande voor de sport’. Maar nu niets van dat alles. ,,O, maar ik denk dat ik ook niks van mijn woorden terug hoef te nemen, hoor’‘, reageerde de coureur van Mercedes. ,,Rivaliteit is goed voor de sport. Altijd. Maar we zijn ook een platform voor kinderen, voor wegveiligheid.