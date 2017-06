GTC Rally trekt na bijna veertig jaar de grens over

NIEUWMOER - De GTC Rally wordt in het weekeinde van 8 en 9 juli voor een klein gedeelte in België gereden. ‘Een enorme mijlpaal’, laat voorzitter John Elst weten.

Al bijna veertig jaar is het grensdorp Achtmaal in de ban van de rallysport. Eerst als onderdeel van de BAC Rally en de laatste jaren (onder de naam GTC Rally) als zelfstandig evenement. Of John Elst het vreemd vindt dat zijn rally nu pas de grens overtrekt richting België? ,,Ja en nee”, zegt de Achtmaalse ondernemer, die op een steenworp afstand van de grens woont. ,,Ik had het wel eens eender geopperd, maar anderen zeiden: begin er toch niet aan. Het is ook heel erg lastig om met je evenement vergunningen te krijgen in het buitenland.”

Maandagavond presenteerde hij daarom in Nieuwmoer zo trots als een pauw de eerste Belgische klassementsproef van de GTC Rally, die ook bekend staat als de Nacht van Achtmaal. ,,Het is geen lange proef (iets meer dan 7 kilometer), maar het is wel een enorme mijlpaal”, zegt hij over de snelheidsproef die zondag twee keer wordt gereden in Nieuwmoer. ,,Het is maar enkele honderden meters over de grens, maar het is het begin en de kans waarop we zaten te wachten”, aldus Elst. ,,Wij willen groeien qua aantal deelnemers. België is een rallyland. Voor ons ligt het naast de deur, maar de praktijk leert dat die grens een obstakel is voor de meeste Belgische rallyteams. Hopelijk halen we die grens nu neer door hier een van onze klassementsproeven neer te leggen."

De in Nieuwmoer aanwezige Belgische rallyrijder Joachim Wagemans kan dat alleen maar beamen. Hij is een van de weinige zuiderburen die ‘Achtmaal’ al wel hebben ontdekt als een ‘zware, niet te onderschatten, maar mooie rally’. Zijn vrienden en fans volgens hem overal. ,,Maar toen ik een keer voorstelde om er te gaan kijken, zeiden ze: ‘Oei Holland joh’. Het is wat dat betreft echt nog een grens.”

Elst: ,,We hadden ergens ook een luxeprobleem. In Nederland hadden we immers voldoende proeven liggen. Heel mijn leven zeggen ik echter al dat ik het nog mee wil maken dat we minstens een keer in België een proeven rijden.”

De voorzitter is blij dat de gemeente Kalmthout zijn evenement eindelijk de kans geeft om zich te tonen en bewijzen over de grens. Burgemeester Jacobs zegt dat hij direct onder de indruk was van de professionaliteit en ‘de serieux’ van diens organisatie. ,,Bij de gemeente zeiden mensen: moeten we dat wel doen. Ik vind dat we dit een kans moeten geven. Ook al omdat er meer van dit soort grensoverschrijdende initiatieven moeten komen.”

De GTC Rally wordt op 8 en 9 juli opnieuw in de zomer gereden. Elst denkt hierdoor meer deelnemers te trekken. ,,We zijn enkele jaren geleden naar oktober verhuisd. Dan zouden we meer kans maken op een Europese status. Het gevolg was wel dat veel Nederlandse deelnemers afhaakten omdat op het einde van het seizoen of het budget op was, of de wagen kapot was, of ze al bezig waren met het nieuwe seizoen. Het mooie is dat we nu, in juli, wel meetellen voor de Benelux Cup."