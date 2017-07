Geen gevolgen voor Vettel na incident in Azerbeidzjan

Reden om van verdere sancties voor de Duitser af te zien was dat hij zich in het openbaar heeft verontschuldigd. ,,In het heetst van de strijd ben ik te ver gegaan. Ik heb overgereageerd en daarvoor heb ik bij Lewis Hamilton persoonlijk excuses gemaakt. Dat doe ik ook aan alle mensen die de race hebben gezien. Ik heb bepaald niet het goede voorbeeld gegeven. Dat wil ik in de toekomst wel doen. Ik houd van deze sport en moet eraan bijdragen dat die positief in het nieuws komt.''