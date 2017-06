Frankfurt moet het maanden zonder Mexicaanse aanwinst stellen

De Mexicaanse international werd zaterdag geopereerd in een ziekenhuis in Monterrey. Eintracht Frankfurt liet zondag weten dat Salcedo naar verwachting pas over drie maanden zijn debuut kan maken voor de Duitse bekerfinalist. Frankfurt huurt de verdediger voor een jaar van de Mexicaanse club Guadalajara, nadat hij afgelopen seizoen al op huurbasis in Italië had gespeeld voor Fiorentina. De Duitsers hebben een optie tot koop bedongen.