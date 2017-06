Frank de Boer vroeg advies aan Louis van Gaal

,,We willen een stabiele club worden die niet constant vecht tegen degradatie”, zei hij. De Boer gaf aan zich grondig te hebben voorbereid op zijn nieuwe uitdaging. Nog voor Crystal Palace zich bij hem meldde, sprak hij met Louis van Gaal, die vorig jaar na het winnen van de FA Cup werd ontslagen door Manchester United. ,,Ik wilde weten van hem weten wat ik kon verwachten in de Premier League”, gaf hij aan. ,,We hebben altijd contact gehouden. Hij was ook de eerste die me feliciteerde met mijn aanstelling.”



Voorzitter Steve Parish, die naast hem zijn tijdens de persconferentie, vertelde niet zomaar bij De Boer te zijn uitgekomen. Toen Sam Allardyce aangaf te zullen vertrekken na in het slot van de competitie Crystal Palace voor degradatie te hebben behoed, werd een lijst met 37 potentiële kandidaten opgesteld. Parish wilde niet opnieuw een brandweerman aanstellen, maar een coach die ‘Palace in rustiger vaarwater kan brengen’.



Zijn succesvolle verleden als speler en trainer bij Ajax sprak in zijn voordeel. Parish keek met enige afgunst naar hoe de Amsterdamse club door de jaren heen altijd een eigen identiteit heeft behouden. De Boer moet dan ook, net als op De Toekomst, jeugd een kans gaan bieden. Die taak, zo gaf hij aan, ligt hem goed. ,,Jonge spelers krijgen van mij altijd de kans, mits ze goed genoeg zijn.”



De Boer, die vooralsnog alleen Orlando Trustfull meeneemt naar Crystal Palace, gaat vanaf vrijdag de selectie doorlichten. Mocht hij versterkingen nodig achten, dan kijkt de 112-voudig international om te beginnen naar spelers uit Europese competities, waaronder de Eredivisie, waar de prijzen lager liggen. Joel Veltman zou een kandidaat kunnen zijn. ,,Dat zou eventueel een optie kunnen zijn”, zei hij. ,,Ik hem goed, weet wat hij kan, maar heb nog niet gesproken.”