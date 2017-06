'FIA gaat ramactie Vettel onderzoeken'

Vorig jaar kwam Vettel ook in opspraak, nadat hij via de boordradio, zowel Max Verstappen als raceleider Charlie Whiting uitschold. Todt wilde Vettel toen niet straffen, mede omdat de Duitser zijn verontschuldigingen aanbood. Dat is deze keer niet het geval. De FIA denkt er mede daarom serieus over na om Vettel te aan te klagen. Een besluit hierover zal deze week nog vallen.

Een eventuele straf door het tribunaal kan variëren van een geldboete tot aan een schorsing. In het verleden heeft de FIA al eens uitspraak gedaan over een dergelijke zaak. In 1997 stuurde Michael Schumacher in de laatste Grand Prix van het seizoen in op Jacques Villeneuve. Resultaat had het niet, want Schumacher viel uit en Villeneuve veroverde de wereldtitel. De FIA pakte Schumacher al zijn kampioensschapspunten af, maar schorste de Duitser niet.