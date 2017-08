Feyenoord krijgt vooralsnog geen kaarten voor Napoli-uit

Haase en Bertens vandaag in actie op US Open

6:58 Robin Haase en Kiki Bertens beginnen aan de US Open. De beste Nederlandse tennissers van dit moment zijn allebei ingedeeld op de eerste wedstrijddag van het grandslamtoernooi in New York. Ook Richèl Hogenkamp moet maandag de baan op. Lesley Kerkhove, de vierde Nederlandse deelnemer in het enkelspel, speelt dinsdag pas.