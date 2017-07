Federer simpel naar recordzege op Wimbledon

Sagan krijgt dertig seconden tijdstraf voor akkefietje met Cavendish

18:11 Peter Sagan heeft zijn tweede plaats in de vierde etappe van de Tour de France moeten inleveren. De Slowaak had schuld aan de zware val van Mark Cavendish in de massasprint en krijgt daarvoor dertig seconden tijdstraf. De Slowaak wordt daardoor in de daguitslag teruggezet naar de 115de plaats en is ook zijn tweede plaats in het klassement kwijt.