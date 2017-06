Favoriet Cilic in drie sets langs Tipsarevic

Cilic, zevende op mondiale ranglijst, speelt vrijdag op het Ricoh Open tegen de Canadees Vasek Pospisil of Aleksandr Dolgopolov uit Oekraïne. In Rosmalen hoopt Cilic de achttiende titel uit zijn loopbaan in het enkelspel te behalen. Dit jaar won hij tot dusverre één toernooi, vorige maand op gravel in Istanbul.