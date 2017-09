Engeland pas laat op dreef tegen Malta

Muguruza rolt Rybarikova op

22:42 De Spaanse tennisster Garbiñe Muguruza heeft in de derde ronde van de US Open tijd noch moeite verspild. De als derde geplaatste speelster rolde Magdalena Rybarikova uit Slowakije op: 6-1 6-1. Het ongelijke duel in New York duurde amper een uurtje.