Eerste ronde opnieuw eindstation voor Rojer/Tecau

Blog Blog: 'The queue is net een festival'

16:31 Tussen baan 10 en 11 kom ik een collega tegen, Minne. Hij volgt twee partijen tegelijk: op de ene baan staat Lesley Kerkhove te dubbelen, op de andere Jean-Julien Rojer. Tja, wie zeker wil zijn dat hij Nederlandse tennissers in het enkelspel kan zien, kan maar beter op maandag of dinsdag naar Wimbledon komen. Maar met liefst zes landgenoten in actie in de dubbel valt er genoeg te kijken deze woensdag.