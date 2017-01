Driebander Dick Jaspers nieuwe nummer één van de wereld

BERLICUM / HAARLO - Door het masterstoernooi in Berlicum te winnen mag driebander Dick Jaspers zich de nieuwe mondiale nummer één noemen.

Met de zege vergaarde de profbiljarter namelijk punten voor de wereldranglijst, en zoveel dat hij de Belg Frédéric Caudron aflost. In de finale zondagmiddag van de masters won Jaspers, in de eredivisie kopman van HCR Prinsen uit Haarlo, met 40-19 van Glenn Hofman.



In de finale noteerde hij een hoog gemiddelde van 2,2 caramboles per beurt, waar Hofman met één carambole per beurt ver achter bleef. Jaspers is in vorm, afgelopen december veroverde hij nog de eindzege in de World Cup.