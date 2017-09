Doelpuntloos gelijkspel in kraker tussen Uruguay en Argentinië

Groepsaanvoerder Brazilië, dat liefst elf punten meer heeft dan runner-up Colombia en al geplaatst is voor het WK, won vannacht overtuigend van Ecuador met 2-0. Paulinho benutte een strafschop en invaller Philippe Coutinho verzorgde het slotakkoord. Ecuador staat achtste in de WK-kwalificatie.



Peru was met 2-1 te sterk voor Bolivia, maar voor die landen is het WK ver uit zicht. Colombia speelde gisteravond doelpuntloos gelijk tegen hekkensluiter Venezuela.



Brazilië is al geplaatst voor het WK, maar de strijd om de overige tickets in de CONMEBOL, de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks, blijft ongekend spannend. Er zijn nog drie tickets te verdelen plus een plek in de play-offs. Dinsdag staat het duel tussen Colombia en Brazilië op de agenda. Verder ontvangt Argentinië de Venezuelanen en gaat Uruguay op bezoek in Paraguay.