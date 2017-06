Dit zijn de duurste West-Brabantse voetballers

Bredanaar Virgil van Dijk staat volgens diverse media op het punt om voor een bedrag van rond de 60 miljoen euro de overstap te maken naar een Engelse topclub. Dat zou van hem in een klap de duurste Nederlandse voetballer ooit maken. Welke West-Brabantse voetballers gingen ook voor miljoenen (of behoorlijk wat minder) over de toonbank?

Het is overigens niet de eerste keer dat Van Dijk miljoenen in het laatje brengt voor een club. De centrale verdediger maakte in 2013 de overstap van FC Groningen naar het Schotse Celtic voor een bedrag van 3 miljoen euro. Die club verkocht hem twee zomers later weer door voor 15,7 miljoen euro aan Southampton.

Pierre van Hooijdonk

Van Dijks voorganger als West-Brabantse koning van de miljoenentransfers is Pierre van Hooijdonk. De in Steenbergen geboren spits maakte meermaals in zijn carrière een transfer voor een miljoenenbedrag. Zo ging hij in 1996 voor omgerekend 6 miljoen euro van Celtic naar Nottingham Forest.

Benfica betaalde een aantal jaar later een vergelijkbaar bedrag aan Vitesse voor Van Hooijdonk. In totaal werd er volgens transfermarkt.nl bijna 23 miljoen euro betaald voor Pierre van Hooijdonk tijdens zijn gehele carriere.

Ulrich van Gobbel

De in Prinsenbeek woonachtige Ulrich van Gobbel mag niet ontbreken in dit overzicht. Hij maakte in 1996 de overstap van Feyenoord naar Galatarasay. Daar was destijds een bedrag van 4 miljoen gulden (omgerekend 1.8 miljoen euro) mee gemoeid.

Jean Paul van Gastel

De eveneens in Breda geboren Jean-Paul van Gastel maakte in het begin van zijn carrière bijna een miljoenentransfer. Feyenoord nam hem in 1995 voor 908.000 gulden over van Willem II.

Ton Lokhoff

Ook voor 'Mister NAC' Ton Lokhoff is ooit een behoorlijke som geld op tafel gelegd. Volgens kentudezenog.nl nam Feyenoord de Bredanaar in 1988 voor 500.000 gulden over van Olympique Nimes. Na het avontuur bij Feyenoord keerde hij weer terug naar de club waar hij als eerste furore maakte: NAC.

Eervolle vermeldingen

Ralf Seuntjens uit Breda maakte in 2015 voor 100.000 euro de overstap van Telstar naar VVV-Venlo.

Wijlen Nico Rijnders (Breda) maakte in 1969 voor 110.000 gulden een transfer van Go Ahead naar Ajax.

Bredanaar Frans Bouwmeester ging in 1970 van NAC naar Feyenoord. De Rotterdamse club betaalde 73.000 gulden.

Omdat bij veel transfers de transfersom niet bekend wordt gemaakt is dit geen compleet overzicht.

