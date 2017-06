Dit moet je weten over 'La Décima' van Nadal

Twaalf jaar na zijn eerste titel op het gravel van Parijs won Nadal zijn favoriete grandslamtoernooi voor de tiende keer. De leukste cijfers en feiten over 'La Décima'.

1. Meeste games voor Haase

Volledig scherm Haase feliciteert Nadal. © afp ,,Ik was in het begin veel beter. En toen was het inspelen voorbij...”, grapte Robin Haase nadat hij in de tweede ronde een flink pak op de broek kreeg van Nadal: 6-1 6-4 6-3. Die prestatie komt na het toernooi toch in een iets beter daglicht te staan. Geen enkele speler snoepte de Spaanse gravelkoning namelijk meer games af dan de Nederlander.

2. Maar twee keer verloren

Meer nog dan Haase mag Robin Söderling zich op de borst kloppen. De Zweedse tennisser stuntte in 2009 door Nadal al in de vierde ronde naar huis te sturen. Samen met Novak Djokovic (2015) is hij de enige die Nadal ooit wist te verslaan op het Parijsse gravel. Bij al zijn andere 79 partijen stapte de op Mallorca geboren tennisser als winnaar van het gravel. Vorig jaar ontbrak hij vanwege een blessure.

3. Sneller klaar dan Ostapenko

Of het uniek is zoeken we nog uit, maar zeldzaam is het zeker: Nadal had voor zijn toernooiwinst 12 uur en 4 minuten nodig, precies 18 minuten minder dan Jelena Ostapenko, de verrassende winnares bij de vrouwen. Nadal verloor geen set en werd in de kwartfinale geholpen door de opgave van Pablo Carreno Busta. Ostapenko stond 19 sets op de baan, Nadal een halve set langer.

Volledig scherm Jelena Ostapenko stond langer op de baan dan Nadal. © Photo News

4. Korte finale

Ook in de finale was Nadal in een ‘vrouwentijd’ klaar met zijn tegenstander. Na iets meer dan twee uur (2.05) liet de winnaar zich huilend achterover vallen. Ostapenko klopte Simona Halep gisteren in 1.59 uur. Partijen bij de vrouwen worden in een best-of-three beslist.

5. Sampras voorbij

Volledig scherm Pete Sampras. © EPA Met zijn 15de grandslamtitel passeert Nadal Pete Sampras (14) op de lijst met alltime grandslamwinnaars. De Spanjaard won ook de Australian Open (2009), Wimbledon (2008 en 2010) en de US Open (2010, 2013). Roger Federer staat met 18 eindzeges op eenzame hoogte. Roy Emerson en Novak Djokovic completeren de top-5 met elk 12 titels.

6. 35 games

Zo weinig verloor Nadal er maar voor hij zijn tanden kon zetten in een nieuwe Coupe des Mousquetaires. Alleen Björn Borg stond er een kleine veertig jaar geleden minder af op weg naar een grandslamtitel. De Zweed verloor tijdens Roland Garros 1978 slechts 32 games. Dat zijn er gemiddeld 4 of 5 per partij. In 2008 gaf Nadal er 41 weg.

7. Derde Décima

Volledig scherm Nadal na zijn tiende toernooizege in Monte Carlo. © AP Het is niet voor het eerst dat Nadal tien van dezelfde bekers in zijn prijzenkast heeft staan. Eerder dit jaar won de gravelspecialist ook al de toernooien van Monte Carlo en Barcelona voor de tiende keer. Rome (ook gravel) volgt met zeven titels. In totaal won Nadal 73 keer een grandslam- of ATP-toernooi.

8. Net als Real Madrid?

Niet lang na de winnende bal plaatste de Spaanse krant Marca een lijstje met overeenkomsten tussen de tiende Champions League-titel van Real Madrid en de tiende zege van Nadal op Roland Garros. Zo begon het succes van de voetbalclub ook in Parijs, waar Real in 1956 zijn eerste Europa Cup 1 – de voorloper van de CL – won door Stade de Reims met 4-3 te kloppen.



Voordat ze de ‘Décima’ wonnen gaf niemand meer een stuiver voor de revival van club en speler, beweert Marca. Real deed meerdere keren vergeefs een greep naar de tiende CL-titel. Nadal sukkelde de afgelopen jaren met blessures en leek niet de aansluiting bij Djokovic, Murray en Federer te zijn verloren. De tennisser is groot fan van Real Madrid en bezoekt regelmatig wedstrijden in het Bernabéu.