De schijnveiligheid op Wimbledon

Ik stond bij de veiligheidscontrole voor pashouders achter de ouders van Kiki Bertens. Ze mochten de zojuist ontvangen bloem meteen weer inleveren. Waarom precies bleef onduidelijk. ,,Sorry about that'’, zei de strenge man met pet.



Bij de grote ingang van het park hangt een bord waarop het actuele dreigingsniveau te zien is. Afgelopen dagen was het code blauw. Wat dat precies inhoudt, geen flauw idee. Maar dat er nog meer politie en beveiliging op en rond het park is dan andere jaren, mag gezien de recente gebeurtenissen in Londen geen verrassing zijn. Als je de keurige Engelse perkjes en gazonnetjes op Wimbledon ziet, vergeet je dat het toernooi met tienduizenden toeschouwers per dag best een aardig doelwit voor kwaadwillende figuren zou kunnen zijn. Dus al die ‘Bobbies’ op het park, prima. Dat er iedere ochtend wordt omgeroepen om alert te zijn op vreemd gedrag of onbemande tassen, ook logisch.



Het punt is alleen: het is schijnveiligheid. Mijn tas wordt elke ochtend minutieus gecontroleerd. Ieder vakje, ieder ritsje, zelfs de laptop wordt geopend om te kijken om te kijken of het wel echt een laptop is. Niets mis mee. Maar wat ik in mijn broekzakken heb zitten, daar wordt dan weer niet naar gekeken. Op Roland Garros vorige maand was het precies andersom. Slechts een vluchtige blik in de tas, maar wel drie keer met een scanner langs je lichaam. Leg het maar uit.



Als sportverslaggever merk je de laatste tijd de onrust in Europa. Zelfs bij de Hockey World League in Brussel was van de week veel politie op de been, terwijl er amper toeschouwers waren en het evenement op voorhand niet echt een potentieel doelwit voor terrorisme lijkt.



Als de toeschouwers bij al die evenementen zich veiliger voelen met al dat blauw om hen heen, is dat ook wat waard. Of het ook echt veiliger is, daar moeten we misschien maar niet te veel bij stilstaan.