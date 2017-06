De Lezerstour is geopend! Stel nu je eigen wielerploeg van 20 renners samen

Het spel is na een jaartje afwezigheid weer terug. In de tussentijd is de formule goed tegen het licht gehouden en heeft het spel een update gekregen.

De basis van de Lezerstour 2017 is hetzelfde als voorheen: uit het peloton renners dat op zaterdag 1 juli in het Duitse Düsseldorf van start gaat in de 104de editie van de Tour de France, stelt u uw eigen ploeg samen van twintig coureurs. Dat kunnen allemaal klimmers zijn, of sprinters, aanvallers of klassementsmannen. Het maakt niet uit, de keuze is aan u. Een mix van de juiste renners geeft meer kansen op een zo hoog mogelijke score, dat is natuurlijk duidelijk.