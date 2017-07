De fijne wandeling naar Wimbledon

Door Rik Spekenbrink

Of je nu links of rechts van Wimbledon Park Road loopt, er is een van alles te zien. Het begint met de mannen die net buiten de uitgang van het station staan. De meesten zijn hun stem nu, aan het einde van week 1, zo’n beetje kwijt. Ze vragen iedere ochtend, elke dag weer, om ‘spare tickets for the tennis’. Die ze daarna voor grof geld doorverkopen natuurlijk. Dat het hier stikt van de politie hindert niet, die hebben geen oog voor de zwendelaars.

Ook de mensen die in het gelukkige bezit zijn van een huis in deze straat, proberen een slaatje te slaan uit deze twee tennisweken. De één maakt van zijn voortuin een parkeerplaats, waar een plekje met 15 pond de helft kost van de officiële parking. De buurman verkoopt Engelse hoeden, een deurtje verder kun je een peperdure zonnebril kopen en op de hoek staan twee dames de hele dag sinaasappels te persen. Want ja, een grote teil met koud water en bier, dat heeft iedereen in de straat al.

Anderen zitten twee weken lang in de lucht van frituurvet, omdat ze hun tuin hebben verhuurd aan een frietboer. De man die de hamburgers bakt, doet dit werk zo te zien al een jaartje of 50 en heeft nog precies twee tanden, maar hij lacht ze bloot. Voor de Joodse tennisfans is er ‘Kosher Court’, waar koks met keppel de snacks bereiden.