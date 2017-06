De échte magie en snelheid van de Formule 1 beleef je vanaf de tribune

BlogUw verslaggever bekeek de eerste vrije training in Montréal tussen de Canadese fans vanaf de tribune. Want dáár beleef je de snelheid en magie van de koningsklasse pas écht.

Door Arjan Schouten

In het Parc Drapeau stap ik de metro uit en schuifel in de mensenmassa mee richting het bruggetje over de woest kolkende Saint Lawrence rivier. Rechts staat een gigantische ronde stalen balconstructie. De Biosphère. Een spectaculair museum, volledig gericht op de natuur.

Volledig scherm © AD Sportwereld Maar daar kom ik niet voor. Circuit Gilles Villeneuve is mijn bestemming. Aan het einde van de brug sla ik linksaf en na honderd meter klim ik rechts de trap op van tribune nummer 21. Net als ik op de laatste trede stap komt de eerste wagen aanrollen. De roze Force India van Sérgio Perez. Nog geen vijf meter bij me vandaan moet hij vol in de ankers om de enige haarspeldbocht van het circuit te ronden.



Achter hem komt de Ferrari van Kimi Raïkkönen. Duidelijk publieksfavoriet, want iedereen begint te klappen. De Fin begroet het open doekje met een zwaaihandje. Net Willem-Alexander, maar dan in een rode koets.

Daar is Fernando Alonso, die hoor je gewoon aankomen. Je hoeft echt geen expert te zijn om de dit jaar zo tobbende McLaren-Honda na twee, drie keer passeren puur op je gehoor al te herkennen. Het geluid van die motor houdt het midden tussen een op hol geslagen drilboor en een oude Zundapp.

Thuisfavoriet Lance Stroll is nog zo’n coureur met een makkelijk te herkennen bolide. De witte Williams produceert van heel het wagenpark veruit het hoogste geluid.

Jagend

Kijk aan, daar is Max Verstappen. Angstaanjagend dicht op de Renault van Jolyon Palmer. Jagend, alsof de race al begonnen is. En dan is er rook, uit de kont van de Toro Rosso van Carlos Sainz. De Spanjaard valt bijna stil voor m’n neus, weet de auto nog door de bocht te manoeuvreren, maar parkeert ‘m dan rechts in een haventje.

Tijd voor de opgewonden Marshall pal onder me om eens echt in actie te komen en met geel te wapperen. Tot nu toe heeft hij alleen driftig op zijn fluitje gefloten als een overspannen conducteur omdat een toeschouwer weer eens iets te lang op de trap bleef hangen om met een mobieltje actiefoto’s te maken door het hek. Niet de bedoeling. Levensgevaarlijk.

Op het grote scherm twee slippende Ferrari’s, maar de echte actie vindt plaats voor m’n neus op het asfalt. Daar mist Lewis Hamilton het rempunt en schiet even rechtdoor, om er een verlengde U-bocht van te maken over het logo van 50 jaar F1 in Canada. Ook hij zwaait even naar de Canadezen. Alsof hij wil zeggen: niks aan de hand.

Hoofddeksel

Tijd voor een ander perspectief, op tribune 24, aan de overkant bij het uitkomen van de haarspeldbocht. Of zoals de Franse Canadezen zo mooi zeggen: l’épingle. Onderweg loop ik Kim uit Tallahassee tegen het lijf. Die kent u niet, maar het zou zomaar kunnen dat u zijn hoofddeksel wel eens op een foto heeft zien staan.

Grijze Kim heeft immers een voorliefde voor Ferrari die redelijk ver gaat. Zo bezoekt hij races in Noord-Amerika steevast met een schaalmodel van de nieuwste Ferrari-bolide op zijn hoofd. Een vleugje carnaval, die nog wat versterkt wordt door de vreetschuurtjes aan de overkant. Kwart voor elf ‘s ochtends, maar hier worden al bier, burgers en hotdogs genuttigd alsof ze de Europese tijdzone aanhouden.

De penetrante geur van alcohol en gegrild vlees wordt echter weggedreven door die van verbrand rubber. De schuld van Romain Grosjean, het zal eens niet.. Met het zoveelste slippertje in zijn Haas zorgt hij voor wat rookpluimpjes, die door de wind gedragen onze kant op komen. Dit is sfeer snuiven op z’n best.