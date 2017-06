De Boer kan eindelijk aan de slag in Engeland

Door Daniël Dwarswaard

Frank de Boer gaat zijn trainerscarrière oppakken in Engeland. Crystal Palace is bij de voormalig international uitgekomen als nieuwe manager. De Boer moet de opvolger worden van ‘Big Sam’ Allardyce, die vorige maand tot verrassing van de clubleiding zijn ontslag indiende, nadat hij Crystal Palace afgelopen seizoen in de Premier League had gehouden. Beide partijen hopen er binnen een paar dagen uit te zijn.

Voorzitter Steve Parish en de twee puissant rijke Amerikaanse grootaandeelhouders Josh Harris en David Blitzer voerden de afgelopen weken gesprekken met verschillende kandidaten, maar hebben dus voor De Boer gekozen.

Omdat Southampton, een andere club uit de Premier League, ook plots afscheid heeft genomen van zijn Franse trainer Claude Puel, kwam De Boer ook in Zuid-Engeland op het lijstje te staan, maar die club is inmiddels geen optie meer voor de man uit Noord-Holland. Bij Southampton wordt waarschijnlijk de Argentijn Mauricio Pellegrino de eindbaas, die op zijn beurt ook kandidaat bij Crystal Palace was.

Volledig scherm Frank De Boer. © pro shots The Eagles werden afgelopen seizoen onder de tussentijds ingestapte Allardyce veertiende in de Premier League, maar hebben net als al die andere clubs op het hoogste niveau van Engeland grote ambities. Crystal Palace promoveerde in 2013 naar het walhalla van het ¬Engelse clubvoetbal en hoopt aan de hand van zijn vermogende Amerikaanse eigenaren een volgende stap te maken naar de middenmoot van de competitie. Ondanks de overname zo’n anderhalf jaar geleden is voorzitter Steve Parish nog steeds de man die de lijnen uitzet. Hij geldt in Engeland als een integere en gewaardeerde preses.'



De Boer zit sinds zijn ontslag bij Inter op 1 november zonder club. Hij besloot vorige zomer dat het na vijfenhalf jaar hoofdtrainerschap bij Ajax en vier landstitels op een rij dat het mooi geweest was bij de Amsterdamse club. Met goede moed ging De Boer afgelopen seizoen aan de slag bij de Italiaanse topclub Inter, maar daar werd de oud-verdediger al na 85 dagen ontslagen na tegenvallende resultaten.

De Boer kreeg de selectie, vol met individualisten, in die korte tijd niet aan de praat. Na het ontslag kreeg de voormalig Ajacied diverse aanbiedingen om snel weer aan het werk te gaan. Maar hij koos er bewust voor om een paar maanden rustig aan te doen. Ook de KNVB hoefde bij hem niet aan te kloppen voor het bondscoachschap, toen Danny Blind eind maart was ontslagen. Liever ging De Boer aan de slag bij een club zodat hij dagelijks op het trainingsveld kan staan.

Het snelle ontslag bij Inter heeft zijn naam vanzelfsprekend geen goed gedaan, waardoor de echte topclubs vooralsnog niet naar hem informeren. Maar werken in de Premier League ziet hij zeker zitten. Toen De Boer nog trainer van Ajax was, had hij ooit de mogelijkheid om naar Liverpool te vertrekken. Maar de 112-voudig international van Oranje bedankte toen beleefd voor de eer, omdat zijn werk in Amsterdam nog niet ‘af’ voelde. In een later stadium was hij ook nog kandidaat bij Premier League-clubs Tottenham Hotspur, Swansea City en Newcastle United.

Crystal Palace is natuurlijk geen club van het kaliber Liverpool. Maar de Premier League is wel het perfecte podium om, mits de resultaten goed zijn, in beeld te komen bij grotere clubs. Lichtend voorbeeld wat dat betreft is de manier waarop Ronald Koeman als manager van Southampton indruk maakte en vervolgens de stap maakte naar het ambitieuze Everton.

