Dani Alves verscheurt contract bij Juventus

Robin Haase naar halve finale in dubbelspel in Eastbourne

19:00 Met zijn Engelse dubbelspelpartner Dominic Inglot heeft Robin Haase vanavond de halve finale van het toernooi van Eastbourne bereikt. Ze klopten in de kwartfinale van het ATP-toernooi in Zuid-Engeland Jeevan Nedunchezhiyan uit India en Matt Reid uit Nieuw-Zeeland in twee sets: 7-6 (3), 6-1.