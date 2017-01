Voor Scania van Maurik van den Heuvel wegen de laatste loodjes het zwaarst

RÍO CUARTO - Naarmate de finish van de Dakar Rally dichterbij komt, vertoont de Scania van DakarSpeed steeds meer mankementen. In de elfde etappe op vrijdag ging het mis met de turbo.

"Het is elke keer wat anders”, verzuchtte stuurman Maurik van den Heuvel in Rio Cuarto na afloop van de voorlaatste etappe. Een dag eerder stond de transportondernemer ondernemer uit Boekel stil met een kapotte brandstofpomp. Van den Heuvel arriveerde vrijdagmorgen pas om zeven uur in San Juan en moest een uur later weer paraat zijn om als 29ste te beginnen aan de bijna 300 kilometer lange proef.

De start verliep voortvarend: Van den Heuvel reed tussentijden die hem in de buurt van de top 10 brachten. Tot 30 kilometer voor de finish de turbo de geest gaf. "Gelukkig bedacht ik dat we er ook twee dopjes in konden duwen en op die manier zonder turbodruk konden rijden. En van een boer uit de buurt konden we wat olie krijgen. Daardoor hebben we maar een half uur, drie kwartier verloren; anders was het weer drie uur vannacht geworden.”

Het leverde een 21ste plaats op. Niet waar Van den Heuvel voor kwam, maar beter dan op de voorlaatste dag uitvallen, zoals het zusterteam TopTrucks van Vick Versteijnen (Hilvarenbeek) overkwam. "Dat wil je niet en dat gun je ook niemand.”