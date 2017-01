Uitslagen Dakar Rally, etappe 2 (update quads en auto's)

Dakar Rally, tweede etappe Resistencia (Arg) - San Miguel de Tucuman. Onderstaande uitslagen zijn officieus.

Motoren

1. Price (Aus/KTM) 275 km in 2.37.32

2. Walkner (Oos/KTM) op 3.22

3. Concalves (Por/Honda) op 3.51

4. De Soultrait (Fra/Yamaha) 0.4.06

5. Sunderland (GBr/KTM) 04.19

47. Van Pelt (Ned/Husqvarna) 31.57

52. Van den Goorbergh (Breda/KTM) 32.38

Klassement

1. Price 3.07.17 uur

2. Walkner op 2.39

3. Concalves 2.54

4. Sunderland 3.23

5. De Soultrait 3.41

45. Van Pelt 34.22

48. Van den Goorbergh 35.45



Today's big winner @tobyprice87 took the better of difficult conditions. / Toby Price superó condiciones difíciles hoy. 🐮 #Dakar2017 pic.twitter.com/vTULi6EUuI