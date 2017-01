Uitslagen Dakar Rally, etappe 2

SAN MIGUEL DE TUCUMAN - Dag 2 van de Dakar Rally voert de karavaan dinsdag van Resistencia naar San Miguel de Tucumán. Onderweg wacht de rijders een proef die vergelijkbaar is met eentje uit het World Rally Championship (WRC). De totale route bedraagt 812 kilometers, de deelnemers wacht voor de start al een lange verbindingsweg.

Dakar Rally, tweede etappe Resistencia (Arg) - San Miguel de Tucumán. Onderstaande uitslagen zijn officieus.

Motoren

1. Price (Aus/KTM) 275 km in 2.37.32

2. Concalves (Por/Honda) op 3.51

3. De Soultrait (Fra/Yamaha) 4.06

4. Sunderland (GBr/KTM) 04.19

5. Quintanilla (Chl/Husqvarna) 4.48

47. Van Pelt (Ned/Husqvarna) 31.57

52. Van den Goorbergh (Breda/KTM) 32.38



Walkner (Oos/KTM) was tweede op 3.22, maar kreeg 5 minuten tijdstraf

Klassement

1. Price in 3.07.17 uur

2. Concalves 2.54

3. Sunderland 3.23

4. De Soultrait 3.41

5. Quintanilla 4.26

44. Van Pelt 34.22

49. Van den Goorbergh 35.45



Today's big winner @tobyprice87 took the better of difficult conditions. / Toby Price superó condiciones difíciles hoy. 🐮 #Dakar2017 pic.twitter.com/vTULi6EUuI — DAKAR RALLY (@dakar) 3 januari 2017

Quads

1. Copetti (Arg/Yamaha) 275 km in 3.14.29 uur

2. Sanabria Galeano (Par/Yamaha) op 1.59

3. Dutrie (Fra/Yamaha) 5.31

4. Casale (Chl/Yamaha) 5.26

5. Medeiros (Bra/Yamaha) 6.04

7. Koolen (Bergeijk/Barren Racer) 10.53

Klassement

1. Copetti in 3.49.06

2. Sanabria Galeano op 1.54

3. Medeiros 4.20

4. Dutrie 5.41

5. Casale 6.25

6. Koolen 11.32



Auto's

1. Loeb (Fra/Peugeot) 275 km in 2.06.55

2. Al-Attiyah (Qat/Toyota) op 1.23

3. Sainz (Spa/Peugeot) 2.18

4. De Villiers (ZAf/Toyota) 2.19

5. Roma (Spa/Toyota) 3.22

9. Van Loon (Eersel/Toyota) 9.09

30. Dollevoet (Valkenswaard/Volvo) 41.22

Klassement

1. Loeb in 2.33.31 uur

2. Al-Attiyah op 0.28

3. Sainz 1.56

4. De Villiers 2.05

5. Roma 2.56

9. Van Loon 9.36

30. Dollevoet 46.26





​Trucks

1. Van den Brink (Ned/Renault) 284 km in 2.37.08 uur

2. Sotnikov (Rus/Kamaz) op 2.03

3. Versluis (Werkendam/MAN) 2.52

4. Viazovich (WRu/MAZ) 2.55

5. De Rooy (Son/Iveco) 3.03

7. Stacey (Best/MAN) 3.07

12. Van den Heuvel (Boekel/Scania) 5.38

14. De Baar (Ned/Renault) 6.10

16. Van Genugten (Eersel/Iveco) 13.01

22. Versteijnen (Hilvarenbeek/Scania) 17.10

24. Tilburgs (Borkel en Schaft/DAF) 18.19

27. W. De Groot (Kerkdriel/DAF) 26.56

31. Van de Laar (Best/DAF) 41.18



Klassement

1. Van den Brink in 3.07.33 uur

2. Sotnikov op 3.09

3. Kolomy (Tsj/Tatra) 3.11

4. De Rooy 3.20

5. Versluis 3.29

8. Stacey 4.15

12. Van den Heuvel 7.07

14. De Baar 8.19

16. Van Genugten 12.49

23. Tilburgs 24.06

24. Versteijnen 25.49

26. W. De Groot 34.46

30. Van de Laar 49.52