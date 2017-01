Uitslagen Dakar Rally, etappe 1 (update auto's)

Dakar Rally, eerste etappe Asuncíon (Par) - Resistencia (Arg). Onderstaande uitslagen zijn officieus.

Motoren:

1. De Soultrait (Fra/Yamaha) 39km in 28.20 minuten

2. Pedrero Garcia (Spa/Sherco TVS) op 0.02

3. Brabec (VS/Honda) 0.14

4. Metge (Fra/Honda) 0.18

5. Goncalves (Por/Honda) 0.28

40. Van Pelt (Ned/Husqvarna) 3.50

48. Van den Goorbergh (Breda/KTM) 4.32

Quads

1. Medeiros (Bra/Yamaha) 39km in 32.53 minuten

2. Gonzales (Arg/Yamaha op 1.02

3. Sanabria Galeano (Par/Yamaha 1.39

4. Copetti (Arg/Yamaha) 1.44

5. Dutrie (Fra/Yamaha) 1.54

8. Koolen (Bergeijk/Barren Racer) 2.23

#Dakar2017: stage 1 starts now. Are you ready to read the notes for @SebastienLoeb ? Have a look to to @DanosElena roadbook ! #WeLoveDust pic.twitter.com/u28uWjIe5H