Ton van Genugten verliest tijd door lekke band

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN - Ton van Genugten mocht als tweede aan de tweede etappe van de Dakar Rally 2017 beginnen, maar de Eerselnaar kwam al vroeg op de proef met een lekke band te staan. “Tien minuten verliezen door een lekke band is één ding, maar in die tijd komen er vijf, zes trucks langs en zit je in het stof. Heel jammer”, aldus een balende Van Genugten, die zich als zestiende klasseerde.

Zijn teamgenoten Gerard de Rooy en Federico Villagra bij Petronas Team De Rooy Iveco kozen voor een behoudende koers en dat leverde hen rescpectievelijk de vijfde en zesde tijd op in de door Martin van den Brink gewonnen etappe. De Rooy:

"Al vrij snel in het begin zagen we Ton staan met een lekke band en dat was het signaal om voorzichtig te zijn. Beter een enkel minuutje inleveren dan er veel verliezen. In het stof was het ook niet echt mogelijk om in te halen. Ik liep vrij snel in op Ales Loprais bijvoorbeeld, maar door het stof kon ik niet dicht genoeg bij hem komen om in te halen.”

Titelverdediger De Rooy staat vierde in het vrachtwagenklassement, Villagra zevende en Van Genugten duikelde naar de zestiende plaats.