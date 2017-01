Ook koninginnenrit Dakar Rally afgelast

SALTA - De organisatie van de Dakar Rally heeft de negende etappe van woensdag afgelast. De rit over 977 kilometer van Salta naar Chilecito kan geen doorgang vinden vanwege een aardverschuiving op de serviceroute.

Er is na de etappe van dinsdag een noodbivak ingericht bij Tilcara, op zo'n 200 kilometer van Salta dat door het slechte weer maar moeilijk te bereiken is. Er is een alternatieve route door de bergen van zo'n 350 kilometer, maar zwaardere voertuigen kunnen die weg niet nemen. Zij kunnen dus nooit op tijd zijn om service te verlenen. De organisatie probeert woensdag de complete karavaan richting Chilecito te krijgen waar dan donderdag de wedstrijd kan worden vervolgd. Zaterdag werd ook al de etappe naar La Paz geschrapt. De klassementsproeven op vrijdag, maandag en dinsdag werden ingekort vanwege wateroverlast.

Etappe 9 (Salta-Chilecito) wordt afgelast doordat niet iedereen de alternatieve verbinding naar Salta op tijd kan rijden #Dakar2017 — Van Loon Racing (@vanloonracing) 10 januari 2017

Van Salta naar Chilecito wordt als verbinding gereden om alles op orde te hebben voor stage 10 (Chilecito - San Juan) #Dakar2017 — Van Loon Racing (@vanloonracing) 10 januari 2017