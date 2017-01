Maurik van den Heuvel op gepaste afstand aangehaakt

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN - De Russen van Kamaz zijn begonnen aan hun tactische spelletjes. Op de Argentijnse tampa's doen ze het net even iets rustiger aan dan hunV tegenstanders, die ze achter hen vol in het stof zetten maar niet voorbij laten. "Het was onbegonnen werk", wist ook Maurik van den Heuvel, die in zijn DakarSpeed-Scania de twaalfde tijd noteerde.

Op de eerste tussentijdse meetpunten in de Chaco-regio reed Boekelnaar Van den Heuvel rond de vijfde tijd. Hij liep snel in op de voor hem gestarte Kamazzen van Anton Shibalov en Airat Mardeev. “We hebben ze een tijdje opgejaagd, maar het was wel duidelijk dat ze me er never nooit langs zouden laten. We hebben besloten het risico niet te nemen. Als je er te dicht op zit, rijd je vol in het stof en zie je helemaal niks. Ik had geen zin om in een gat te klappen en de auto krom te rijden. Dus zijn we op gepaste afstand aangehaakt.”

In het laatste uur verloor de Scania Torpedo vermogen. Van den Heuvel haalde op 70 procent de finish. “Bij de start was het al 47 graden. Echt niet te harden. En dan moet je pak nog aan, helm op, handschoenen aan. Als je eenmaal op weg bent, wint de adrenaline het toch wel, maar heel comfortabel was het niet.” Tot verbazing van Van den Heuvel en zijn navigator Peter Kuijpers kregen de deelnemers bij de briefing voor de derde etappe te horen dat ze zich warm moeten aankleden en rekening moeten houden met kou. “Dat kun je op zo’n moment, terwijl het zweet van je rug gutst, nauwelijks geloven.” Op weg naar San Salvador de Jujuy wordt woensdag echter een hoogte van 4900 meter bereikt.