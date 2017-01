article

RESISTENCIA - Met zijn 16de tijd bleef Maurik van den Heuvel van DakarSpeed-Scania niet veel achter bij zijn startnummer 2014. De vrachtwagenchauffeur uit Boekel hield een dubbel gevoel over aan de openingsetappe van de Dakar Rally in Paraguay. "Aan de ene kant wil je geen risico’s nemen, maar aan de andere kant wil je vol gas om toch maar een paar plaatsen te winnen. Dat was bijna niet te doen. Je kunt de auto hier total loss rijden. Met dit proefje hebben ze iedereen weer even goed op zijn nummer gezet.”

Maurik van den Heuvel kon lekker testen in Paraguay

