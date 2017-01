article

RESISTENCIA - Ton van Genugten uit Eersel is maandag als tweede gefinisht in de eerste etappe van de 39ste Dakar Rally. Hij moest in zijn Iveco Trakker in de korte klassementsproef over 39 kilometer alleen de Tsjech Martin Kolomy (Tatra) voor zich dulden. Van Genugten, met in de cabine ook navigator Anton van Limpt uit Bladel en monteur Bernard der Kinderen uit Oirschot, gaf dertien tellen toe. Martin van den Brink (Renault) werd op 25 seconden derde.

Kolomy houdt Van Genugten van zege in Dakar-proloog af

