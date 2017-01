Jurgen van den Goorbergh met zelfgebouwde KTM gestart in Dakar Rally

RESISTENCIA - Jurgen van den Goorbergh uit Breda, titelverdediger bij de kistrijders (malle motoklassement), heeft maandag de eerste etappe van de Dakar Rally volbracht. De proloog van 39 kilometer in Paraguay vond hij "niet moeilijk maar wel gemeen."

"Het zijn allemaal paden met harde stenen en met de motorfiets heb je dan niet veel te vertellen", zei Van den Goorbergh meteen na de proef op Radio Rallymaniacs. "Ieder neemt zijn eigen risico. Ik reed op 70 procent en vond dat zat. Je moet er met navigeren ook weer even inkomen."

Van den Goorbergh is blij dat hij maandag op tijd in het bivak in Argentinië is. Hij heeft namelijk geen assistentie om te sleutelen aan zijn zelfgebouwde Heisterkamp KTM. Omdat de omgebouwde enduromotor uniek is, was Van den Goorbergh een beetje zenuwachtig voor de keuring van zaterdag. "Je gaat dan toch ineens weer twijfelen aan kleine dingetjes die nergens op slaan. Maar alle stempels zijn binnen."