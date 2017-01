Hans Stacey heeft nog huiswerk in Dakar Rally

RESISTENCIA - Hans Stacey was vooraf een van de favorieten voor de overwinning in de eerste etappe van de Dakar Rally 2017, maar de coureur uit Best moest genoegen nemen met de elfde tijd aan de finish van de 39 kilometer lange proef in Paraguay.

Hij verloor 1.33 en nam huiswerk mee naar het bivak in de Argentijnse stad Resistencia. De MAN moet beter worden afgesteld. „Zo wordt het gevaarlijk. We hadden veel last van een blokkerende vooras en de vering hebben we ook nog niet op orde. Af en toe ging het zo hard op en neer dat we de horizon niet meer konden zien. Nog geen veertig kilometer en ik ben helemaal kapot”, aldus Stacey, die ook nog moet wennen aan zijn nieuwe navigator, Hugo Kupper uit het Achterhoekse Eibergen. Dit waren pas hun eerste wedstrijdkilometer samen in de cabine.

EVM-teamgenoot Peter Versluis kende wel een goed begin. “Hier wordt de rally niet gewonnen, maar je kunt wel veel verliezen. Het was listig genoeg. We hebben geen gekke dingen gedaan. Ik ben maximaal tevreden”, aldus Versluis, die wel wat tijd verloor omdat hij zijn MAN had laten afslaan en zevende werd. "Ik had de retarder erop staan van de remmen en daardoor remde ik de auto dood.”