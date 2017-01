Gerard de Rooy: 'Vrede met derde plaats'

BUENOS AIRES - Blij is Gerard de Rooy niet met zijn derde plaats in de Dakar Rally van 2017, erg teleurgesteld ook niet. "Het doel was sowieso een podiumplaats. Dat is gelukt."

"We hebben één slechte dag gehad en dat is niemand kwalijk te nemen. Ik heb vrede met de derde plaats”, zei De Rooy aan de finish in Buenos Aires. Eén lastig te vinden waypoint en in totaal drie lekke banden kostten de kopman van Team De Rooy de overwinning.



Eén navigatiefoutje, daardoor verkeerd gereden en gaan dwalen en in een poging tijd goed te maken met misschien net iets te veel risico twee banden lek gereden. Dat is in een notendop het verhaal van de tiende etappe, die cruciaal bleek te zijn voor De Rooy. In de etappe van Chilecito naar San Juan verloor hij 24 minuten en daarmee de aansluiting met de Russen op één en twee.

Was de negende etappe doorgegaan - de koninginnenrit in de duinen van Belèn - dan was het mogelijk heel anders afgelopen. "Dat die etappe niet doorging, is heel spijtig”, vindt de transportondernemer uit Son. "Daar had het moeten gebeuren. Je weet natuurlijk nooit of dat was gelukt, maar door de afgelasting van twee volledige etappes, en veel andere etappes die moesten worden ingekort, bleven er maar ongeveer 2200 wedstrijdkilometers over. Dat is niet veel. De laatste twee dagen heb ik op safe gereden om de derde plaats veilig te stellen. Of ik dan op 20 minuten derde word of zoals nu op 41 minuten, maakt dan ook niet meer uit.”



De navigatie was deze Dakar een doorslaggevende factor. De Rooy vindt dat een goede zaak. "Het mag moeilijk zijn. Prima zelfs. Ik vond het wel leuk dat het per dag zo schommelde doordat iedereen foutjes maakte. Maar het was op sommige punten te moeilijk, doordat niet duidelijk was wat ze bedoelden.”



Naast de twee etappeoverwinningen van Gerard de Rooy, haalden ook Federico Villagra en Ton van Genugten het podium in etappes. Twee tweede plaatsen en drie derde plaatsen leverden de Argentijnse coureur van Team De Rooy uiteindelijk de vierde plaats op in de eindrangschikking.