Erik van Loon tiende in proloog Dakar Rally

RESISTENCIA - Autocoureur Erik van Loon uit Eersel en zijn navigator Wouter Rosegaar uit Zeeland kijken tevreden terug op de proloog van de Dakar Rally 2017. In hun Toyota Hilux Overdrive gaven ze 1.22 minuut toe op Nasser Al-Attiyah. Daarmee klokte het Brabantse duo een voorlopig tiende tijd.

Helemaal schadevrij kwamen de Toyota's niet door de eerste klassementsproef in Paraguay. Al-Attiyah had een brandje aan boord en wordt door merkgenoot Giniel de Villiers op sleeptouw genomen naar het bivak in Resistencia, Argentinië. Ook Van Loon gaat zijn Toyota goed na laten kijken omdat hij zelfs met zijn verkouden neus ook in zijn auto een brandgeur rook. Het is voor Van Loon de eerste Dakar in een Toyota. Ondanks dat ook de airco het niet meer deed en twee cilinders kapot gingen, maakt Van Loon zich geen zorgen. “Het was een korte maar serieuze proef. Op sommige stukken was het superlink. Er zaten gaten in waar je met gemak een hele auto in kon parkeren. Gelukkig is het allemaal goed gegaan en heeft de auto geen impact gehad. Ik denk dat er een sensor kapot is”, aldus Van Loon aan de finish.