Cristiano Ronaldo moet op 31 juli voor rechter verschijnen

Feyenoord heeft oogje op Kevin Diks

13:55 Feyenoord is al naarstig op zoek naar een opvolger voor international Rick Karsdorp. De kans dat de verdediger eerdaags naar AS Roma verkast, is groot. Met Bart Nieuwkoop hebben de Rotterdammers al een waardig opvolger in de gelederen. Maar technisch directeur Martin van Geel zoekt nog een extra rechterverdediger.