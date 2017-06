Cilic zorgt voor Kroatische halve finale in Rosmalen

Een derde set leek de beslissing te moeten brengen, maar Cilic knokte zich in het tweede bedrijf terug van een ruime achterstand en zegevierde met 6-3 7-5.



In de halve eindstrijd treft Cilic morgen zijn landgenoot Ivo Karlovic, die bij het toernooi in Noord-Brabant als derde is ingeschaald. De andere halve finale gaat tussen de nummers twee en vier van de plaatsingslijst. Dat zijn de Duitser Alexander Zverev en de Luxemburger Gilles Müller.



In Rosmalen hoopt Cilic, de nummer zeven van de wereld, de achttiende titel uit zijn loopbaan in het enkelspel te behalen. Dit jaar won de winnaar van de US Open in 2014 tot dusverre één toernooi, vorige maand op gravel in Istanboel.