China ziet organisatie WK voetbal wel zitten

China wil in de toekomt graag het wereldkampioenschap voetbal organiseren. Alles wijst erop dat het land zich kandidaat gaat stellen voor de mondiale titelstrijd van 2030 en 2034. De Chinese president Xi Jinping en FIFA-baas Gianni Infantino spraken elkaar gisteren uitgebreid in Peking.

Xi Jinping is zelf groot voetbalfan en schreef een plan om het Chinese voetbal aan te laten sluiten bij het niveau van de grote landen. Tot nu toe uit zich dat vooral in de transfers van dure buitenlandse spelers en trainers. De prestaties van het Chinese elftal vallen al jaren tegen. Alleen in 2002 deed China mee aan het WK. Een ticket voor het eindtoernooi van volgend jaar in Rusland kan de nummer 82 van de wereld vergeten. China staat na een gelijkspel tegen Syrië op de laatste plaats in groep A van het Aziatische kwalificatietoernooi.

,,De Chinese president heeft zijn hoop en de droom van veel Chinese mensen uitgesproken dat China in de toekomst het WK zal organiseren'', aldus de FIFA in een verklaring. ,,Vandaag is de start van een nieuwe en nauwere samenwerking tussen China en de FIFA voor de toekomst van het voetbal'', zei Infantino gisteren.