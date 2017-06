Chili mist Sánchez tegen Kameroen

Zwart-Wit handhaaft zich via shoot-outs

18:54 HOCKEY – De mannen van Zwart-Wit spelen ook na de zomer in de overgangsklasse van het Nederlandse hockey. Na een 1-1 in de reguliere speeltijd in het beslissende duel in en tegen Helmond, werden de shoot-outs met 0—3 beduidend beter genomen.