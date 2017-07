Boze Medvedev gooit muntjes naar umpire

Door Jesse van de Woestijne



Medvedev (21) liep bij een 2-1 voorsprong in de beslissende set naar de kant, waar hij de wedstrijdleiding vroeg umpire Mariana Alves te vervangen. Zij was volgens de Rus op de hand van zijn tegenstander Ruben Bemelmans.



Nadat hij zijn voorsprong had verspeeld en de partij verloor, reageerde Medvedev zijn frustratie nog eens af op de Portugese umpire. De Rus pakte zijn portemonnee en wierp zijn kleingeld naar de stoel van Alves.



,,In de heat of the moment deed ik iets heel stoms. Het spijt me", zo toonde Medvedev zich op de persconferentie na afloop schuldbewust. ,,Het was erg heet vandaag. Ik kan me niet goed herinneren wat ik heb gezegd."



Volgens de Rus bedoelde hij met het gooien van de muntjes niet dat Alves op de hand van zijn Belgische tegenstander was. ,,Nee, absoluut niet. Dat zou heel stom zijn. Het heeft geen betekenis."



Medvedev is niet de eerste die voor opschudding zorgt op Wimbledon. Bernard Tomic liet zich gisteravond van zijn slechtste kant zien door na zijn nederlaag tegen Mischa Zverev op te biechten dat hij zich verveeld had op de baan.