Boetes, towelgate en vliegende mieren

Door Rik Spekenbrink

1. Tomic kan op zoek naar nieuwe racketsponsor

Bernard Tomic kreeg vanochtend een stevige boete van 15 duizend dollar. En dat vanwege een persconferentie. Daarin had hij zich weer eens van zijn beste kant laten zien. Het Australische enfant terrible zei zich stierlijk te hebben verveeld in zijn (verloren) eersterondepartij. Hij bekende de fysio op de baan te hebben geroepen terwijl hij nergens last van had. En hij keek vooruit naar de US Open, waarbij het hem niet interesseert of hij er in de eerste of vierde ronde uitvliegt. ,,Ik tennis nog 10 jaar en hoef dan nooit meer te werken'', zei Tomic. Hij had sowieso een slechte donderdag. Zijn racketsponsor Head trok de handen af van het probleemgeval. ,,Dit staat haaks op hoe wij in het tennis staan”, meldde het merk.

Volledig scherm © AFP

2. Medvedev had muntjes beter op zak kunnen houden

De tweede boete van de dag was voor Daniil Medvedev. De Rus moet 14 duizend dollar betalen voor het ‘muntjesincident’. Boos op de vrouwelijke umpire Mariana Alves pakte hij na zijn nederlaag tegen de Belg Ruben Bemelmans zijn portemonnee uit de tas en wierp haar wat kleingeld toe. Hoewel Medvedev zich daarvoor na afloop excuseerde, kon een boete voor het genante gedrag natuurlijk niet uitblijven. Had hij die centjes nu maar op zak gehouden.

Volledig scherm © Photo News

3. Towelgate

En dan was er nog towelgate, waar de Britse kranten vandaag van smulden. De Amerikaan Jack Sock gooide dinsdag na zijn gewonnen partij zo’n fijne Wimbledon-handdoek het publiek in. De jongeman, helemaal overgekomen uit Ierland, dacht hem te vangen maar kwam bedrogen uit toen een oudere man voor hem het souvenir uit zijn handen griste. Gelukkig voor de jongen werd het voorval gefilmd. Toen Sock die beelden zag, gooide hij er direct een tweet uit. Als hij achter de naam van de jongen zou komen, zou hij hem alsnog een handdoek bezorgen. Via Instagram nam het ‘slachtoffer’ vervolgens contact op met de Amerikaan, die hem niet alleen een handdoek maar ook tickets voor zijn volgende partij cadeau deed.

Volledig scherm © AFP

4. Vliegende mieren