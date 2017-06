Belgische voetbalbond krijgt andere voorzitter

Verstappen het snelste in eerste training, harde crash voor Perez

12:43 Max Verstappen heeft vandaag de beste tijd in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan neergezet. De Nederlander klokte in zijn Red Bull een ronde van 1.44,410 op het circuit van Bakoe en daar kon geen van zijn concurrenten in de Formule 1 aan tippen.