Azarenka wil crèches op tennistoernooien

Young maakt het Nadal één set lastig

22:05 In navolging van Andy Murray heeft ook Rafael Nadal probleemloos de derde ronde bereikt op Wimbledon. De als vierde geplaatste Spanjaard rekende in drie sets af met Donald Young: 6-4, 6-2, 7-5. Alleen in de laatste set maakte de Amerikaan het Nadal lastig.