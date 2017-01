Jeroen van Damme en Marjon van de Wansum winnen Road Run in Nieuwkuijk

NIEUWKUIJK - Jeroen van Damme en Marjon van de Wansum wonnen zondagmiddag de vierde editie van de Roan Run in Nieuwkuijk.

Roosendaaler Van Damme, in 2002 Nederlands kampioen op halve marathon en een jaar later gouden winnaar op de tienduizend meter, vocht een mooi gevecht uit met Drunenaar Koos Verweij. De DAK-atleet liep twee rondes op kop, maar bij het ingaan van de laatste ronde moest hij een gaatje laten aan Van Damme. De winnaar klokte 33.05; Verweij deed elf seconden langer over het goed begaanbare parcours. Bij de vrouwen was er helemaal geen sprake van spanning. De uit Etten-Leur afkomstige Marjon van de Wansum was oppermachtig.

Ondanks het mindere weer, was de opkomst meer dan behoorlijk. Aan de wedstrijd deden 78 atleten mee, aan de trimloop 141.Voor D’n Berepot Run hadden zich maar liefst 240 kinderen aangemeld. Vooral veel jonge voetballertjes van de organiserende vereniging Nieuwkuijk hadden ze zich voor die wedstrijd, verdeeld over verschillende categorieën, aangemeld.