Argentinië blijft in gevarenzone, Uruguay dichter bij WK-kwalificatie

Oranje heeft plaatsing voor WK niet meer in eigen hand

5 september EINDHOVEN - Oranje heeft na de achtste kwalificatieronde voor het WK voetbal plaatsing voor het toernooi niet meer in eigen hand. De ploeg van Dick Advocaat heeft op dit moment 13 punten en dat is minder dan alle nummers twee uit de acht andere kwalificatiegroepen in de Europese zone. Plaatsing voor het WK van 2018 hangt aan een zijden draadje en is zelfs bij twee zeges (op Wit-Rusland en Zweden) niet zeker.