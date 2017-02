article

Vanwege de sneeuwval werden zaterdag de meeste duels in het amateurvoetbal afgelast. Voor zondag is de B-categorie al volledig afgelast door de KNVB. Vanwege de sneeuw gaan er ook in de A-categorie de nodige duels niet door.

Zondagvoetbal: deze duels zijn afgelast

